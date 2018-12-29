Falcao Aslan’ın cebini yaktı

CİM-BOM’UN Radomel Falcao planları şimdilik gerçekleşmedi. Galatasaray’ın gol sorununu bitirmek için listesine aldığı ve Monaco’ya teklif götürdüğü Kolombiyalı oyuncu için kulübü 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti. 32 yaşındaki golcü ise 3.5 yıllık mukavele imzalayabileceğini bildirirken, yıllık 5 milyon euro istedi. Maliyeti bir anda 27.5 milyon euroyu (166 milyon lira) bulan golcü konusunda Aslan geri adım attı. Öncelikle bir sponsor arayarak maliyeti karşılayabilmenin planlarını yapmaya başlayan Sarı-Kırmızılı yöneticilerin son çare olarak kiralama formülü- nü devreye sokarak işi bitirmeye çalışacakları belirtiliyor.