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Falcao, Beckham’ın radarında

Bir haftalık tedavi için dün yeniden Madrid’e giden Galatasaray’ın yıldızı için sürpriz iddia ortaya atıldı. AS Gazetesi, MLS ekibi İnter Miami’nin Başkanı Beckham’ın Kolombiyalı golcü ile ilgilendiğini yazdı.

  • Star Spor
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GALATASARAY’DA futbolundan çok sakatlığı ile tartışılan Radamel Falcao için sürpriz talip.. İspanyol AS Gazetesi, MLS ekiplerinden İnter Miami’nin kurucu başkanı David Beckham’ın Kolombiyalı golcü ile temasta olduğunu iddia etti. Bir haftalık tedavisi için dün yeniden Madrid’e giden Falcao’yu isteyen Beckham’ın 2020’den itibaren MLS Ligi’nde mücadele edecek olan kulübünü şampiyonluğa taşımak için bu transferi istediği belirtildi. AS Gazetesi’nde yer alan habere göre MLS’e gösterişli bir başlangıç yapmak isteyen Beckham bu sebeple James Rodrigues ve Mandzukic’i takımında görmek istiyor. G.Saray ile 4 yıllık daha anlanlaşması olan Falcao bonuslar hariç yıllık 5 milyon euro kazanıyor.

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