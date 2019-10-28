20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7314
  • 6,3625
  • 274.905
  • 99838.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Falcao bilmeceye döndü

Aslan’da 20 günden beri takımla çalışamayan Kolombiyalı forvetin, ne zaman oynayacağının belli olmadığı ortaya çıktı.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GALATASARAY’DA Radamel Falcao bilmecesi... Sarı-Kırmızılı kulüp, Kolombiyalı forvetin “Doktorların oynar raporuna rağmen” takımla idmana çıkmadığı iddiası sonrası şu açıklamayı yaptı: “Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint Germain maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikayetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisi ile tedavisine başlanan Radamel Falcao’nun çalışmaları, fizyoterapist ve kondisyoner gözetiminde takımdan ayrı olarak devam etmektedir. Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiğiyle yumuşak dokusunda ödemi bulunan ve fizik tedavisi süren oyuncunun sahaya dönüş zamanı için günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecektir.” Bu açıklama, yaklaşık 20 günü aşkın bir süredir takımla idmana çıkmayan Falcao’nun ne zaman oynayacağının belli olmadığını ortaya koydu.

Bağdadi burada öldürüldü! İşte o görüntüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bu tarihlere dikkat! Sağanak yağış geliyor

Bu tarihlere dikkat! Sağanak yağış geliyor

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Gri listeye bir çizik daha!

Gri listeye bir çizik daha!

Dev maçta kazanan yok

Dev maçta kazanan yok

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video

O artık en yaşlı anne! Dünya bu olayı konuşuyor

O artık en yaşlı anne! Dünya bu olayı konuşuyor

Antalya'da korku dolu anlar! 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'

Antalya'da korku dolu anlar! 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'
 

POPÜLER HABERLER

Teröristlerden Tel Abyad´da hain tuzak! Böyle imha edildi

Teröristlerden Tel Abyad´da hain tuzak! Böyle imha edildi

Türkiye'yi 18 milyon dolarlık zarardan kurtaracak, özel olarak yetiştirildi!

Türkiye'yi 18 milyon dolarlık zarardan kurtaracak, özel olarak yetiştirildi!

Bu kabilede erkekler kadınlar için süsleniyor

Bu kabilede erkekler kadınlar için süsleniyor

Buralarda bir zamanlar hayat vardı! Şimdi ise...

Buralarda bir zamanlar hayat vardı! Şimdi ise...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA