Falcao bilmeceye döndü

GALATASARAY’DA Radamel Falcao bilmecesi... Sarı-Kırmızılı kulüp, Kolombiyalı forvetin “Doktorların oynar raporuna rağmen” takımla idmana çıkmadığı iddiası sonrası şu açıklamayı yaptı: “Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint Germain maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikayetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisi ile tedavisine başlanan Radamel Falcao’nun çalışmaları, fizyoterapist ve kondisyoner gözetiminde takımdan ayrı olarak devam etmektedir. Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiğiyle yumuşak dokusunda ödemi bulunan ve fizik tedavisi süren oyuncunun sahaya dönüş zamanı için günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecektir.” Bu açıklama, yaklaşık 20 günü aşkın bir süredir takımla idmana çıkmayan Falcao’nun ne zaman oynayacağının belli olmadığını ortaya koydu.