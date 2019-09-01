Falcao bugün İstanbul’da

CİM-BOM’DA yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferi sonunda gerçekleşti. 2 Eylül’de sona erecek transfer döneminin son saatlerine girilirken Sarı-Kırmızılılar, 33 yaşındaki Kolombiyalı forvet için Monaco ile anlaşmaya vardı. Menajer Ahmet Bulut ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak yaptığı görüşmelerde 5 milyon euro isteyen Fransız ekibini bonservis ücreti vermeden ikna etmeyi başardı.

MENAJERLİK ÜCRETİ 3 MİLYON EURO

Galatasaray, Fransız kulübüne Falcao’nun bir sonraki satışından yüzde 50 pay verecek. Ayrıca Aslan, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalması durumunda Monaco’ya 1.5 milyon euro da bonus ödeyecek. Sarı-Kırmızılılar’ın Falcao transferi için menajerlik ücreti olarak da 3 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Bugün menajer Ahmet Bulut ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’la birlikte bugün İstanbul’a gelecek olan Kolombiyalı yıldız, yıllık 5 milyon euro alacak. Falcao yarın 2+1 senelik sözleşme imzalayacak.