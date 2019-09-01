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Falcao bugün İstanbul’da

Sarı-Kırmızılı kulüp, Kolombiyalı santrfor için Monaco’ya bonservis ücreti ödemeyecek ama sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek. Yıllık 5 milyon euro alacak olan Falcao, bugün İstanbul’a gelip yarın da 2+1 senelik sözleşme imzalayacak.

  • Star Spor
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CİM-BOM’DA yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferi sonunda gerçekleşti. 2 Eylül’de sona erecek transfer döneminin son saatlerine girilirken Sarı-Kırmızılılar, 33 yaşındaki Kolombiyalı forvet için Monaco ile anlaşmaya vardı. Menajer Ahmet Bulut ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak yaptığı görüşmelerde 5 milyon euro isteyen Fransız ekibini bonservis ücreti vermeden ikna etmeyi başardı.

MENAJERLİK ÜCRETİ 3 MİLYON EURO

Galatasaray, Fransız kulübüne Falcao’nun bir sonraki satışından yüzde 50 pay verecek. Ayrıca Aslan, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalması durumunda Monaco’ya 1.5 milyon euro da bonus ödeyecek. Sarı-Kırmızılılar’ın Falcao transferi için menajerlik ücreti olarak da 3 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Bugün menajer Ahmet Bulut ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’la birlikte bugün İstanbul’a gelecek olan Kolombiyalı yıldız, yıllık 5 milyon euro alacak. Falcao yarın 2+1 senelik sözleşme imzalayacak.

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