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Falcao cep yakıyor

Cim-Bom, 7-8 milyon euro bütçe ayırdığı Monacolu golcü için A.Madrid’in 10 milyon euro teklif etmesiyle sıkıntıya girdi. Diagne’nin satışını bekleyen G.Saray buradan iyi bir para elde edebilirse, o zaman Falcao için fiyat artıracak.

  • Star Spor
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RADAMEL Falcao, Galatasaray’ın bütçesini sarsacak gibi görünüyor. Diagne’yi elden çıkararak, yerine kaliteli bir takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Monacolu oyuncu için adeta gözünü kararttı. Finansal Fair Play nedeniyle sıkıntılı olan Cim-Bom’un Kolombiyalı golcü için tüm imkanları seferber ederek kaynak bulmaya çalıştığı kaydedildi.

ÇİNLİLER DEVREDEN ÇIKTI

Öncelikle Diagne’yi 13 milyon euroya satmayı planlayan Aslan, bu paranın bir kısmını Falcao transferinde kullanacak. Golcü futbolcu için daha önce 7-8 milyon euroluk bir bütçe ayıran Galatasaray’ın planları Atletico Madrid ve bazı Çin kulüplerinin devreye girmesiyle bozuldu. Falcao’nun daha sonra yaptığı “Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak bir takıma gitmek istiyorum” sözünden sonra ise Çin kulüplerinin devreden çıktığı belirtiliyor.

FALCAO DA 4 MİLYON € İSTİYOR

Atletico Madrid ise daha önce de Kırmızı-Beyazlı formayı giyen eski futbolcusu için 10 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray ise bu hamle sonrası henüz son sözünü söylemedi. Diagne’nin satışını bekleyen Cim-Bom, oradan istediği gibi bir rakam kazanabilirse, Falcao için de şansını artıracak. Ayrıca 33 yaşındaki golcünün senelik 4 milyon euro istediği vurgulanırken, Cim-Bom bunu da düşürmeye çalışıyor

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