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‘Falcao, Cim-Bom’da çok gol atar’

Denizlispor’da forma giyen Rodallega, Galatasaray’a transfer olan vatandaşı için bu yorumu yapıp, “Falcao ile konuştum. Taraftardan çok etkilendi. Maça çıkmak için sabırsızlanıyor” dedi.

  • Star Spor
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TRABZONSPOR’DAN sezon başında Süper Lig’in yeni ekibi Denizlispor’a transfer olan Hugo Rodallega, Galatasaray’a gelen vatandaşı Radamel Falcao hakkında konuştu. Kolombiyalı yıldız, “Falcao ile sohbet ettik. Galatasaray taraftarından çok etkilendi. İlgiden çok memnun. Kendisini mükemmel bir atmosferde hissetti. Şu anda tek istediği şey sahaya çıkmak. Bunun için sabırsızlanıyor. Falcao, dünyanın en iyilerinden biri. Büyük bir karaktere sahip. Galatasaray’da çok gol atacak. Aramızda gol krallığı konusunda bir yarış olmaz” ifadelerine yer verdi.

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