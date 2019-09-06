‘Falcao, Cim-Bom’da çok gol atar’

TRABZONSPOR’DAN sezon başında Süper Lig’in yeni ekibi Denizlispor’a transfer olan Hugo Rodallega, Galatasaray’a gelen vatandaşı Radamel Falcao hakkında konuştu. Kolombiyalı yıldız, “Falcao ile sohbet ettik. Galatasaray taraftarından çok etkilendi. İlgiden çok memnun. Kendisini mükemmel bir atmosferde hissetti. Şu anda tek istediği şey sahaya çıkmak. Bunun için sabırsızlanıyor. Falcao, dünyanın en iyilerinden biri. Büyük bir karaktere sahip. Galatasaray’da çok gol atacak. Aramızda gol krallığı konusunda bir yarış olmaz” ifadelerine yer verdi.