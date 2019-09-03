Falcao: Dik duruşum boşuna değil

GALATASARAY’IN yeni transferi Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı takıma gelerek en doğru tercihi yaptığını söyledi. Cim-Bom’la 3 senelik sözleşme imzalayan 33 yaşındaki Kolombiyalı star şöyle konuştu: “G.Saray’ın büyüklüğünü biliyorum. Havaalanından çok farklı ve yoğun duygularla ayrıldım. İçeriye girmek istemedim hatta uzun dakikalar orada taraftarımızla birlikte olmak istedim.”

HAYATIMIN EN ÖNEMLİ ANIYDI

“Ailem de burada olsun istedim, eşim ve çocuklarım da yanımda olsun istedim Bir kez daha anladım ki çok doğru bir karar vermişim. Bu süreçte Başkanımız ve Abdurrahim Bey çok fazla uğraştılar. Yusuf Bey ve Muslera da aynı şekilde çok uğraştılar. Bugün bir kez daha gördüm ki verilen bütün çabalar ve benim dik duruşum boşuna değilmiş. İnanılmaz önemli bir ana tanıklık ettim, hayatımdaki en büyük anlardan biriydi belki de.”

MUSLERA: BANA ÇOK ÇEKTİRDİ

Fernando Muslera da, “Ben elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım, diğer taraftan Fatih Hocamız da çok istiyordu kendisini. Hemen hemen her gün Falcao ile konuştum. Bu bilgileri Fatih Hoca’ya aktardım. Diğer taraftan Falcao’ya da teşekkür etmek istiyorum. O da çok dik durdu, her zaman buraya gelmek istediğini söyledi. Milli takımlar seviyesinde ne yazık ki kendisinden çok çektim ama artık aynı takımdayız” dedi.