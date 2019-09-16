Maçtan önce Fatih Terim'in Falcao'ya Metin Oktay anlattığı, bu gecenin Metin Oktay'ın doğum günü oldunu söylediği ve ''Galatasaray bir his takımıdır'' sözlerini kullandığını anlattı.

Bu gecede atıl gollerde Metin Oktay isminin anons edileceğini gol atarsa kendisinden de bu selamı vermesini istedi.

Falcao'nun ise Terim'e, ''Metin Oktay ve sizin gibi büyük futbolcuların insanların formasını giymekten onu duyuyorum'' dedi.

Maçtan sonra Kolombiyalı golcü, ''Galatasaray'ın bir his takımı olduğunu söylemiştiniz ama çok daha fazlasını hissettim'' dediği bildirildi.

Falcao 7'inci isim oldu

Falcao, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta Kasımpaşa'ya golünü attı. Sarı-kırmızılılarda kariyerine golle başlayan 7'nci oyuncu oldu.

Diğerleri ise şöyle:

George Hagi - Vanspor 96/97

Lincoln - A.Gücü 07/08

Harry Kewell - Denizli 08/09

Elmander - Samsun 11/12

Didier Drogba - Akhisar 12/13

Belhanda - Kayseri 17/18