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Falcao için Galatasaray iddiası iyice alevlendi

Beşiktaş’ın ve G.Saray’ın transfer listesinde olan Falcao hakkında konuşan menajer İlek, “Radamel, Türkiye'ye uzak değil. Ocak ayında gelebilir” dedi.

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TERİM’İN İLK TERCİHİ

GALATASARAY’IN ardından Beşiktaş da Radamel Falcao’ya talip oldu. Sarı-Kırmızılılar’da Fatih Terim’in listesinde ilk sırada yer alan Falcao için Siyah-Beyazlılar’ın da Monaco ile temasa geçtiğini belirten 32 yaşındaki yıldızın Türkiye temsil haklarını elinde bulunduran FIFA menajeri Fatih İlek, “Radamel, Türkiye'ye uzak değil. Ocak ayında gelebilir” dedi.

MALİYETLİ BİR TRANSFER

BEŞİKTAŞ’IN birkaç kez Falcao ile ilgilendiğini dile getiren İlek, “Galatasaray da yazın Monaco'yla transfer şartlarını öğrenmek için görüştü. Fatih Terim Falcao'yu istiyor. Maliyetleri açısından zor bir transfer. Büyük takımlar isimleri sayesinde sponsorluklar bulabilirler. Büyük transferler bu sayede büyük paralar da getirir” diye konuştu.

(Gunes)

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