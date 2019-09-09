Falcao işbaşında

GALATASARAY’DA Radamel Falcao şov başlıyor... Monaco’dan transfer edilen dünyaca ünlü golcü, henüz ilk antrenmanında teknik direktör Fatih Terim’in gözüne girmeyi başardı. Geçtiğimiz gün U19 takımıyla oynanan antrenman maçında hazır bir görüntü çizen ve 2 şık gole imza atan Kolombiyalı santrfor, bu performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Takıma yeni katılmasına rağmen adaptasyon sürecini çok çabuk atlatan Falcao’nun cuma günkü Kasımpaşa maçına ilk 11’de çıkacağı öğrenildi.

KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM

Teknik direktör Fatih Terim’in, idman eksiğini hızla kapatan ve ‘hazırım’ mesajı veren 33 yaşındaki golcüye Lacivert-Beyazlılar’a karşı ileri uçta tek forvet olarak görev vereceği bildirildi. Terim’le geçtiğimiz gün toplantı yapan tecrübeli oyuncunun da, “Kendimi tamamen hazır hissediyorum. Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum” dediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar’ın hocası, Romanya Milli Takımı’ndan dönecek olan Andone ile de görüştükten sonra Kasımpaşa maçında kimi oynatacağına karar verecek.