22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Falcao neredesin!

Cim-Bom’da tedavi için İspanya’ya giden 33 yaşındaki yıldızın 14 Kasım’da dönüp takıma katılması gerekiyordu. Rötar yapan Falcao’nun gelse bile en az 1 ay daha oynamayacağı ileri sürüldü.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GALATASARAY’DA Radamel Falcao bilmecesi... Süper Lig’de Sarı-Kırmızılı takımın formasıyla sadece 3 maça çıkabilen Kolombiyalı forvetin sakatlığıyla ilgili kafa karışıklığı devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde PSG ile oynadığı karşılaşmada aşil tendonunda yaşadığı sakatlık yüzünden uzun süredir forma giyemeyen 33 yaşındaki santrfor, Cim-Bom’un Real Madrid’le deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesi tedavi için İspanya’ya gitmişti. Falcao, 14 Kasım’da dönecekti ama rötar yaptı.

RYAN BABEL FORVETTE GÖREV YAPACAK

Cim-Bom taraftarı, Andone’nin de sakatlanıp devreyi kapatmasının ardından “Nerdesin Falcao?” diye sorarken, yönetimin Kolombiyalı yıldızın, sakatlığı ve neden dönmediği hakkında açıklama yapmaması endişelere yol açtı. Madrid’ten tek başına çalışırken çekilmiş videolarını sosyal medya hesabından paylaşan Falcao’nun İstanbul’a dönse bile en az 1 ay ay daha takımdan uzak kalacağı iddia ediliyor. Teknik Direktör Fatih Terim’in iki oyuncunun yokluğunda forvette Babel’in oynatması bekleniyor.

İşte Başkan Erdoğan´ın Trump ve senatörlere izlettiği o video

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK göz açtırmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK göz açtırmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Meteorolojiden sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteorolojiden sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

'Bitcoin Kürşat', yemleme yöntemiyle dolandırmış

'Bitcoin Kürşat', yemleme yöntemiyle dolandırmış

Havayı parayla satıyorlar... 15 dakikası 7 dolar

Havayı parayla satıyorlar... 15 dakikası 7 dolar

Avrupa'da sevindiren karar... Bir ilk yaşandı

Avrupa'da sevindiren karar... Bir ilk yaşandı

Türkiye harekete geçti... Tarihin en büyük felaketi

Türkiye harekete geçti... Tarihin en büyük felaketi
 

POPÜLER HABERLER

Karaköy´de başörtülü kızlara çirkin saldırı

Karaköy´de başörtülü kızlara çirkin saldırı

EURO 2020'nin müthiş stadyumları

EURO 2020'nin müthiş stadyumları

7 milyon yıllık! Doğa tarihine ışık tutacak

7 milyon yıllık! Doğa tarihine ışık tutacak

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA