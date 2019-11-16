Falcao neredesin!

GALATASARAY’DA Radamel Falcao bilmecesi... Süper Lig’de Sarı-Kırmızılı takımın formasıyla sadece 3 maça çıkabilen Kolombiyalı forvetin sakatlığıyla ilgili kafa karışıklığı devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde PSG ile oynadığı karşılaşmada aşil tendonunda yaşadığı sakatlık yüzünden uzun süredir forma giyemeyen 33 yaşındaki santrfor, Cim-Bom’un Real Madrid’le deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesi tedavi için İspanya’ya gitmişti. Falcao, 14 Kasım’da dönecekti ama rötar yaptı.

RYAN BABEL FORVETTE GÖREV YAPACAK

Cim-Bom taraftarı, Andone’nin de sakatlanıp devreyi kapatmasının ardından “Nerdesin Falcao?” diye sorarken, yönetimin Kolombiyalı yıldızın, sakatlığı ve neden dönmediği hakkında açıklama yapmaması endişelere yol açtı. Madrid’ten tek başına çalışırken çekilmiş videolarını sosyal medya hesabından paylaşan Falcao’nun İstanbul’a dönse bile en az 1 ay ay daha takımdan uzak kalacağı iddia ediliyor. Teknik Direktör Fatih Terim’in iki oyuncunun yokluğunda forvette Babel’in oynatması bekleniyor.