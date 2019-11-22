‘Falcao para için gelmedi’

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi için yeniden İspanya’ya giden Radamel Falcao hakkında konuştu. Aslan’ın Başkanı, Kolombiyalı yıldızın Türkiye’yi çok sevindiğini belirterek, “Türkiye’ye geliş nedeni tekrar söylüyorum, para için gelmedi. Kanı sarı-kırmızı aktığı için de gelmedi. Sadece futbol tutkusunu son dönemlerinde de olsa yaşamak için geldi” ifadelerini kullandı.

PARALARI FALCAO’YA BASMADIK

Başkan Cengiz, “Adının seyirci tarafından söylenmesini istediği için geldi. 10 binlerce kişinin karşılamasını gördü, kendi borçlu hissetti. İdmansız 2 maçta çok asıldı. Aşil tendonunda ödeme neden oldu. Taraftarlardan sabır istiyoruz. Biz Falcao’ya bonservis ödemedik. Onu sakat alacak kadar aptal değiliz. Biz başkaları gibi imza attıktan sonra sağlık muayenesine sokmuyoruz. Herkes ‘paraları Falcao’ya bastınız’ diyor ama öyle değil” dedi.

TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞİR

Cengiz, “Falcao ile ilgili sorun yok. Tedavisi sürüyor. İspanya’ya gitmesi bizim doktorun kontrolü altında. Fazla sürmez dönüşü. Trabzon maçına inşallah yetişir. Falcao’yu Real Madrid de istedi ama gelen bir talep yok. Falcao Türk futboluna ve Galatasaray’a hizmete edecek” diye konuştu. Menajeri Ahmet Bulut da Falcao ile ilgili, “2-3 hafta sonra yüzde 100 sahalara döner diye düşünüyorum. Çok çabuk dönmek istiyor ve 6-7 saat idman yapıyor” dedi.

FATİH TERİM İLE SORUN YOK

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig’de geride kalan 11 haftada istenen sonuçların alınamaması ve Şampiyonlar Ligi’ne de havlu atılması nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim’le aralarının soğuk olduğu yolundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sabah gazetesi tarafından Borsa İstanbul Yerleşkesi’nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’na katıldı. Cengiz, “Biz böyle bir şey olduğu anda bunu inceden lafta sokuşturmayız. Biz buraya siyaset yapmaya gelmedik. Biz çocukluk aşkımızın peşindeyiz. Florya ile herhangi bir sorunumuz yok. Hocayla daha dün düğündeydik. O da gülüyor biz de gülüyoruz. Ben baskete, voleybola hiç birine karışmıyorum. Florya’nın bir sorunu varsa Abdurrahim Bey anlatır. Böyle yargıya nasıl varıyorlar bilmiyorum” ifadelerini kullandı.