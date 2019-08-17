23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5848
  • 6,2105
  • 270.76
  • 95734.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Falcao sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı

Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Monaco'nun Metz ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda Radamel Falcao yer almadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Monaco Kulübü'nden yapılan açıklamada, oyuncunun antrenmanda bir sakatlık geçirdiği ve sakatlığından dolayı maçın kadrosunda yer alamayacağı bildirildi.

Galatasaray adına Falcao'nun transfer görüşmelerini yürüten menajer Ahmet Bulut, Falcao'nun Monaco forması ile Metz karşısına çıkacağını ve bu maçtan sonra da oyuncunun transferinin netleşeceğini söylemişti.

Aylan Bebek filminde dikkat çeken Bakan Soylu detayı: Bir ilk gerçekleşti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı: Daha aktif rol alın

Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı: Daha aktif rol alın

Başkan Erdoğan Olçok ve oğlu için taziye dileklerini yineledi

Başkan Erdoğan Olçok ve oğlu için taziye dileklerini yineledi

Yargıtay'dan adli yıl töreni açıklaması

Yargıtay'dan adli yıl töreni açıklaması

Suudi Arabistan'da petrol sahasına İHA saldırı düzenlendi

Suudi Arabistan'da petrol sahasına İHA saldırı düzenlendi

Meteoroloji uyardı: Yarın için dikkatli olun

Meteoroloji uyardı: Yarın için dikkatli olun

Çavuşoğlu: Türkiye'nin Sudan'a desteği devam edecek

Çavuşoğlu: Türkiye'nin Sudan'a desteği devam edecek

Zambiyalı genç kıza gönlünü kaptırdı

Zambiyalı genç kıza gönlünü kaptırdı

Çıkan yangın bir mahalleyi küle çevirdi

Çıkan yangın bir mahalleyi küle çevirdi
 

POPÜLER HABERLER

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

İstanbul için 7/24 tetikteler!

İstanbul için 7/24 tetikteler!

Emekliye 6 bin 62 lira destek

Emekliye 6 bin 62 lira destek

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA