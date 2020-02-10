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Spor

Falcao satış listesine kondu!

Galatasaray'da sakatlık sorunları yüzünden takımını sık sık yalnız bırakan Falcao, sezon sonunda satış listesine konulacak

10.02.2020  14:55 - Güncelleme: 10.02.2020  14:55

Galatasaray’da varlığıyla yokluğu belli olmayan ve sık sık yaşadığı sakatlıklar sonrası formasını Adem Büyük’e bırakan Radamel Falcao teknik heyetten sonra yönetimin de güvenini kaybetti. Kolombiyalı yıldız futbolcu, bu sezon sadece 11 maçta ilk 11’de oynarken, şampiyonluk yolunda kritik bir dönemece girildiği bir dönemde ve Falcao’nun takımını sık sık eksik bırakması taraftarların ardından sarı-kırmızılı idarecilerin de sabrını taşırdı.

ADEM SIRTLIYOR ANDONE GERİ DÖNÜYOR

Kendisine en fazla ihtiyaç duyulan haftalarda belki de hiç hesapta olmayan Adem Büyük’ün gol yükünü sırtlanması, ağır sakatlık sorununu aşıp kadroya giren Florin Andone’nin geri dönüşü, Falcao hakkındaki düşünceleri iyiden iyiye negatife çevirdi. Bu gelişmeler sonrası yönetimin Kolombiyalı oyuncuyu sezon sonunda satış listesine koyma kararı aldığı bildirildi.

DERBİ ÖNCESİ KAFALAR KARIŞIK

Transfer edilirken Fatih Terim’in çok da sıcak bakmadığı Falcao, fizik kapasitesi yönünden de bir hayli eksik kalırken, dünyaca ünlü forvetin 2 hafta sonra Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy deplasmanında oynatılıp oynatılmaması konusunda kafalarda şüpheler oluştu. Ligde en son Konya maçında görev alan 34 yaşındaki oyuncu 15 maçta sadece 6 gol atabildi.

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