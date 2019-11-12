Falcao seferberliği

Aşil tendonundaki rahatsızlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Kolombiyalı golcü sahalara dönmeden Andone’nin sakatlanması ile Galatasaray golcüsüz kalınca Teknik Direktör Fatih Terim, sağlık heyetini yakın markaja aldı. Milli maç arasındaki iki haftalık boşluktan da yararlanılmasını isteyen Terim, sağlık heyetinden Falcao’nun bir an önce iyileştirilmesi ve milli aradan sonra oynanacak Başakşehir karşılaşmasına yetiştirilmesi talimatı verdi.