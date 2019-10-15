Galatasaray, Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao'nun dönüşünü dört gözle beklerken, yıldız oyuncu pazartesi günü de idmana çıkmadı ve resmi siteden "Günü tedaviyle tamamladı" bilgisi geçildi.

Kasımpaşa ve Club Brugge maçlarında 90 dakika oynadıktan sonra Malatya'da dinlendirilen Falcao, Fenerbahçe ve PSG'ye karşı ilk 11'deydi. Aşil tendonunda ağrıları bir hafta geçmesine rağmen hâlâ düzelmedi.

Büyük ihtimalle Cuma günkü Sivasspor maçını kaçıracak olan Falcao, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid sınavına yetiştirilmeye çalışılıyor.