Falcao transferi dünya basınında
Falcao'nun G.Saray’a transferi dış basında da geniş yer buldu.
- STAR SPOR
Alman gazetesi Bild, “Galatasaray transferin bitimine saatler kala Monaco’dan Falcao’yu” aldı diye yazdı. İspanya’da AS gazetesi, “Falcao Galatasaray’da. Aslan’la Kaplan buluştu” ifadelerini kullandı. France Football ise, “Uzun süren serüvende Falcao sonunda Galatasaray’ın oldu” yorumunu yaptı. Marca, “Galatasaray büyük iş başardı. Falcao’ya Sarı-Kırmızılı formayı giydirdi” şeklinde haber yaptı.
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