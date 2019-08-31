27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Falcao transferinde 'ateş yakıldı'

Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferi için Monaco yetkilileriyle görüşmeleri sürdüren menajer Ahmet Bulut, Instagram'dan Kolombiyalı golcü ile bir fotoğrafını paylaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransız basınında, Falcao'nun transferinin tamamlandığı ve yıldız oyuncunun bugün ilerleyen saatlerde ya da yarın İstanbul'a geleceği belirtildi.

Bulut, Instagram'da fotoğrafı emoji ekleyerek paylaşırken, Galatasaraylı futbolseverler bu paylaşımla birlikte Facalo'nun transferinin tamamlandığı yorumunda bulundu.

Kaftancıoğlu’nun katıldığı toplantıda CHP´liler birbirine girdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yunanistan, Türkiye'den gelen göçmenler için harekete geçti

Yunanistan, Türkiye'den gelen göçmenler için harekete geçti

Bakanlardan "Eren Bülbül" için sosyal medya zinciri

Bakanlardan 'Eren Bülbül' için sosyal medya zinciri

Tarihi dönüşüm başlıyor! Hükümet dev proje için düğmeye bastı

Tarihi dönüşüm başlıyor! Hükümet dev proje için düğmeye bastı

'CHP, Sivas Kongresi ruhuna tuz ruhu kadar itibar etmiyor'

'CHP, Sivas Kongresi ruhuna tuz ruhu kadar itibar etmiyor'

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye net F-35 mesajı

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye net F-35 mesajı

Hakim karşısında itiraf etti: Ondan milyonlarca dolar aldım

Hakim karşısında itiraf etti: Ondan milyonlarca dolar aldım

2 bin 500 polis adayı alınacak

2 bin 500 polis adayı alınacak

Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri’de ürettiler

Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri’de ürettiler
 

POPÜLER HABERLER

Resmen dehşeti yaşadı! Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı

Resmen dehşeti yaşadı! Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı

İstanbul'un o ilçesinde yer alıyor... Görenleri büyülüyor

İstanbul'un o ilçesinde yer alıyor... Görenleri büyülüyor

Zamana meydan okuyorlar: Görenleri büyülüyor

Zamana meydan okuyorlar: Görenleri büyülüyor

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA