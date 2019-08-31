Falcao transferinde 'ateş yakıldı'
Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferi için Monaco yetkilileriyle görüşmeleri sürdüren menajer Ahmet Bulut, Instagram'dan Kolombiyalı golcü ile bir fotoğrafını paylaştı.
Fransız basınında, Falcao'nun transferinin tamamlandığı ve yıldız oyuncunun bugün ilerleyen saatlerde ya da yarın İstanbul'a geleceği belirtildi.
Bulut, Instagram'da fotoğrafı emoji ekleyerek paylaşırken, Galatasaraylı futbolseverler bu paylaşımla birlikte Facalo'nun transferinin tamamlandığı yorumunda bulundu.
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