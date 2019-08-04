Falcao transferinde yeni gelişme
Galatasaray, Falcao transferi için yoğun uğraş veriyor.
Monaco'dan dönen menajer Ahmet Bulut TRT Spor'a konuştu.
Ahmet Bulut, "Şu an konuşmam doğru değil. Falcao transferinin bitmesi için uğraşıyoruz. 3-5 gün zamana ihtiyacımız var." dedi.
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