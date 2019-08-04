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Falcao transferinde yeni gelişme

Galatasaray, Falcao transferi için yoğun uğraş veriyor.

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Monaco'dan dönen menajer Ahmet Bulut TRT Spor'a konuştu.

Ahmet Bulut, "Şu an konuşmam doğru değil. Falcao transferinin bitmesi için uğraşıyoruz. 3-5 gün zamana ihtiyacımız var." dedi.

Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı

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