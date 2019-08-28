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Falcao transferinde son nokta koyuluyor

Fransız ekibi Monaco’nun istediği 3 milyon euroluk bonservis bedelini Yunus Akgün’ü İtalyan Lazio’ya satarak karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılı yönetim golcüsüne kavuşmak için gün sayıyor. Falcao’nun bu hafta içinde İstanbul’da olması bekleniyor.

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AKŞAM
 
GALATASARAY, uzun süredir uğraş verdiği Radamel Falcao transferinde son aşamaya geldi. Sarı-Kırmızılılar, 3 milyon euroluk bonservis bedelini genç orta saha oyuncusu Yunus Akgün’ü Lazio’ya satarak karşılamayı düşünüyor. İtalya’dan haber bekleyen Sarı-Kırmızılı Yönetim, imzaların atılmasıyla birlikte Falcao transferinde son noktayı koyacak. Böylece Finansal Fair Play kurallarının dışına da çıkılmamış olacak. Teknik Direktör Fatih Terim, mali konularda sıkıntı yaşanmaması gerektiğini “Ben G.Saray’ın geleceğini düşünmek zorundayım” diyerek net olarak ifade etmişti.
 
1 AY OTELDE KALACAK
 
Hafta içinde İstanbul’a gelmesi beklenen 33 yaşındaki golcünün ailesiyle 1 ay boyunca otelde kalacağı belirtildi. Kolombiyalı golcünün eşinin beğendiği evdeki mimari çalışmalar bittikten sonra taşınma işlemleri başlayacak. Perşembe günü Monaco’da Şampiyonlar Ligi kurası çekimi yapılacak. Bu kura çekimine Galatasaray adına Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak katılacak. Kura çekimi sonrası Monaco yetkilileri ile bir görüşme yapacak olan ikili bu transferde son noktayı koymak istiyor.  Rademel Falcao da bu transferin bitirilmesini sabırsızlıkla bekliyor.
 
BATMAN’DAN ÖZEL İLGİ
 
Yaklaşık 2 aydır G.Saraylı futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Falcao transferi, internet kullanıcılarının arama trendlerinde de kendine yer buldu. İnternette yapılan aramalarda “Falcao son durum” açık ara listenin başında yer aldı. Türkiye’deki internet kullanıcıların Google arama motorunda “Falcao” aramalarına şehirler bazında bakıldığında son 1.5 aylık dönemde listenin zirvesine Batman yerleşti. Bu arama kelimesinin oransal olarak en fazla popülerliğe sahip olduğu iller sıralamasında Batman’ı, Çankırı, Muş, Siirt ve Bartın izledi.

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