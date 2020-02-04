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Spor

Adem Büyük, Falcao ve Andone'nin yokluğunda Galatasaray'ı sırtlıyor

Kayserispor ağlarını da boş geçmeyen Adem Büyük takımını sırtlamaya devam ediyor. Radamel Falcao'nun yokluğunda kritik zamanlarda ortaya çıkan deneyimli oyuncu bu hafta da golünü attı.

04.02.2020  14:53 - Güncelleme: 04.02.2020  14:53

Bu sezon ligdeki iki Kayseri maçında da ağları bulan Adem Büyük, Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rize karşısında takımına turu getiren golü kaydetmişti. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde de katkı veren Adem, Club Brugge deplasmanında da fileleri sarsıp 1-1'lik maçta 1 puanın kahramanı olmuştu.

YERLİ FIRMINO ADEM BÜYÜK

Galatasaray taraftarının yerli "Firmino" lakabını taktığı Adem Büyük, "Bu lakap beni tebessüm ettiriyor tabii ki. Antrenmanlarda çok çalışıyorum ve takıma faydalı olabilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Hocam da performansımdan memnunsa benim için sorun yok, inşallah sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf Galatasaray olacak" dedi.

KAYSERİSPOR'U AFFETMİYOR

Hücumda çok çalışan, basmadık yer bırakmayan Adem Büyük, geçen haftaki Konyaspor deplasmanında da golünü atmıştı. Adem Büyük, sezonun ilk yarısındaki tek golünü ise yine Kayserispor filelerine göndermiş, 2-2 giden maçta 90+9'da Galatasaray'a hayat vermişti.

ASİST YİNE MARIANO'DAN

3-0 kazanılan Konyaspor maçında sonradan oyuna girip, Galatasaray'ın 3. golünü atan Adem Büyük'e pası Mariano vermişti. Brezilyalı sağ bek dün yine sağ taraftan asisti yaptı, Adem benzer bir vuruşla ağları sarstı. Devre arasında adı Brezilya'dan bazı kulüplerle anılmasına rağmen takımda kalan Mariano, ligde iki haftadır asistleriyle dikkat çekiyor.

(Sporx)

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