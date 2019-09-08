Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor.

İlk 2 haftada yaşanan puan kayıplarını Kayserispor maçında telafi eden sarı-kırmızılı ekipte amaç galibiyet serisi yakalamak.

Transferin son günlerinde yapılan takviyeler ile kadro derinliği artarken, rekabet de en üst seviyeye çıktı.

Florya'daki idmanlar kıran kırana geçerken, teknik heyetin bu durumdan son derece memnun olduğu gelen bilgiler arasında.

Lemina gelir gelmez oynayacak!

Milli aranın bitimi ile birlikte oldukça yoğun bir tempoya girecek Galatasaray'da, Falcao'nun yanı sıra Lemina'nın da Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlaması planlanıyor. Seri'nin 2 maçlık cezasının onanması ile birlikte orta alanda değişikliğe gidilecek. Oyunu her iki yönü ile oynayabilen Lemina'nın fizik olarak hazır olarak gelmesi de işleri kolaylaştırdı.