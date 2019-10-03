Falcao ve Muriç Etnospor Kültür Festivali'nde yarıştı

Etnospor Kültür Festivali’nin 4’üncüsünün açılışı Türkiye Süper Ligi’nin en gözde oyuncularını ağırladı. Süper Lig’de yeşil sahalarda birbirlerine rakip olan futbolun starları bu kez Etnospor Kültür Festivali’nin açılışında geleneksel ok atarak kozlarını paylaştı.

FALCAO VE VEDAT MURİÇ OK ATTILAR

Festivalin en renkli davetlileri Fenerbahçeli Vedat Muriç ve Galatasaraylı Falcao oldu. Muriç, kaptanı Emre Belözoğlu ile festivale gelirken , Falcao ise kaptanı Muslera ile katıldı. İki futbolcunun ok atışları büyük bir dikkatle izlendi.

FALCAO MU, MURİÇ Mİ ?

Etnospor Kültür Festivali bütün heyecanı ile başlarken DEK Başkanı Bilal Erdoğan'a Süper Lig'den de bir soru yöneltildi. Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarlarının Falcao-Muriç kıyası Erdoğan'a da sorulurken; "Daha çok izleyemedim, biraz oynasınlar bakalım" cevabını verdi.

BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCULAR AVRUPA MAÇINA RAĞMEN BU ÖNEMLİ ORGANİZASYONA DESTEK VERDİ

Etnospor Kültür Festivali bugün başlarken, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Borussia Mönchengladbach'ı konuk eden olan Başakşehir takımından Arda Turan ve Gökhan İnler, organizasyonun açılışında bulunarak destek verdiler. Kısa bir süre atlı gösterileri ve müsabakaları izleyen milli futbolcular sonra kampa katılmak üzere ayrıldılar.

FUTBOLUN ÖNDE GELEN İSİMLERİ FESTİVALDE

Öte yandan futbolda iz bırakmış isimlerden Rıdvan Dilmen, Tuncay Şanlı, Ayhan Akman, Aurelıo, Ogün Temızkanoğlu, Hami Mandıralı, Oğuz Çetin gibi isimler de festivale katılarak 12 geleneksel spor dalındaki müsabakaların farkındalığı için katkı yaptılar.

12 GELENEKSEL SPOR DALI MÜSABAKALARI ve ARJANTİN'İN "PATO" OYUNU DA BU FESTİVALDE

Farklı ülkelerden bine yakın sporcunun yer alacağı festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı 'pato'nun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.

GELENEKSEL LEZZETLER DE YER ALIYOR

Geleneksel sporların unutulmaması ve yaygınlaştırılması amacıyla her sene geleneksel olarak düzenlenen festivalde 4 gün boyunca ziyaretçiler; Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova,Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna,Yemen'den oluşan 16 ülkenin geleneksel lezzetlerini deneyimleyebilecek. 16 ülkeden 50'yi aşkın geleneksel lezzet, festivalin Evrensel Tatlar alanında ziyaretçilerle buluşacak.