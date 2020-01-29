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Spor

Falcao ve Saracchi, hangi maçları kaçıracak? Resmen belli oldu

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek. Saracchi ise Kasımpaşa deplasmanında hazır hale gelebilir.

Sabah29.01.2020  09:31 - Güncelleme: 29.01.2020  09:31

Galatasaray'ın Konyaspor'la oynadığı maçta sakatlanan Falcao ve Saracchi'nin sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Salı günü MR'ı çekilen iki futbolcudan Saracchi'nin Kayserispor maçında yer alamayacağı, bir hafta sonraki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyebileceği belirtildi.

Falcao'nun ise Kasımpaşa karşılaşması için durumuna bakılacağı ancak Kolombiyalı yıldızın iki hafta sahalardan uzak kalma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekipte iki oyuncunun da tedavilerine başlandı.

Galatasaray, iki hafta içerisinde evinde Hes Kablo Kayserispor ve deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

İki yıldır çektiği şiddetli baş ağrısından 6 saatlik operasyonla kurtuldu

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