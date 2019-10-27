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Falcao yok, Lemina 11’de

Cim-Bom’da 20 gündür idmana çıkmayan Kolombiyalı forvet, Beşiktaş’a karşı kadroda olmayacak. İyileşen Lemina 11’de, Seri ise yedek çıkacak.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de bugün Beşiktaş ile deplasmanda kapışacak olan Galatasaray’da en büyük sorun Radamel Falcao. Aşil tendonundaki ağrılar nedeniyle yaklaşık 20 günden beri takımla idmana çıkamayan 33 yaşındaki Kolombiyalı forvetin, bugünkü derbinin kadrosunda yer alması beklenmiyor. Sarı-Kırmızılılar’da son Demir Grup Sivasspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ömer Bayram da kadroda olmayacak. Cim-Bom’da sakatlığı geçen Mario Lemina’nın ise Teknik Direktör Fatih Terim tarafından ilk 11’de sahaya sürülmesi bekleniyor. Real maçında ıslıklanan Belhanda’nın da ilk 11’de başlayacağı öğrenildi.

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