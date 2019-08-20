Falcao yola çıktı

GALATASARAY’DA saatler Radamel Falcao’ya kurulmuştu. Haftalardır Kolombiyalı forvetin transferinin bitirilmesini bekleyen taraftarların hasreti artık bitiyor. Kolombiya medyasınının yanı sıra Fransa’dan Le10 Sport da, Sarı-Kırmızılılar’ın Falcao’nun transferinde mutlu sona ulaştığını duyurdu. Monaco’nun son bir kez daha yaptığı kontrat yenileme teklifini de geri çeviren 33 yaşındaki golcünün, b u akşam veya en geçe yarın Türkiye’ye gelerek Galatasaray’la sözleşme imzalayacağı bildirildi.

G.SARAY İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM

G.Saraylı pek çok oyuncuyu sosyal medya hesabından takibe alan ve Sarı-Kırmızılılar’ın Akhisar’ı yenerek kazandığı Süper Kupa fotoğrafına “Cimbombom” yorumunda bulunan Radamel Falcao, son olarak Cim-Bom’un İdari Menajer yardımcısı Mert Çetin’i de takibe aldı. Aslan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Kolombiyalı yıldızın, Teknik Direktör Fatih Terim ile de Whatsapp üzerinden görüntülü konuştuğu ve “Bir an önce İstanbul’a gelmek ve takıma katılmak istiyorum. Çok heyecanlıyım” dediği ortaya çıktı.

Galatasaray’a çok şey katar

Türkiye’de bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen eski Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba, vatandaşı Radamel Falcao’nun Galatasaray’a transferini değerlendirdi. Fox Sports’a açıklamalarda bulunan Cordoba, “Falcao, çok kaliteli bir futbolcu. Galatasaray’da ve Türkiye’de çok başarılı olacağına inanıyorum. Galatasaray, Türkiye’nin en önemli kulüplerinden biri. Önemli bir taraftar desteği var. Falcao da bu ortamda bana göre Galatasaray’a çok şey katacaktır” ifadelerine yer verdi. 49 yaşındaki Cordoba, Galatasaray’ın ön libero adayları arasında bulunan ancak Flamengo’nun 3.5 milyon euro bonservis bedelinde ısrar etmesi yüzünden transferi gerçekleşmeyen 26 yaşındaki vatandaşı Gustavo Cuellar hakkında da, “Cuellar son dönemde performansını yükselten bir oyuncu. Galatasaray tercihini N zonzi’den yana kullandı. Bu noktadan sonra bir şey söylemek doğru olmaz” dedi.