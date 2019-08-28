Falcao’da 3.5 milyon €’luk ekstra fatura

Oyuncunun bonuslarla birlikte alacağı yıllık 7 milyon euronun yanı sıra kulübü Monaco da son olarak 5 milyon euro talep etmişti. Aslan bu rakamı karşılayıp transferi gerçekleştirirse menajerlere ve oyuncu temsilcilerine de 3.5 milyon euro daha ödeme yapması gerekecek. Böylece toplam maliyet 29.5 milyon euroyu (Yaklaşık 190 milyon lira) bulacak.