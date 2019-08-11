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Falcao'da engel kalmadı

Yeni bir golcü almadan Kolombiyalı starı bırakmaya yanaşmayan Monaco, Ben Yedder için Sevilla ile anlaştı. Bu transfer biter bitmez, Falcao’ya izin çıkacak ve Cim-Bom da süperstar transferini açıklayacak.

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GALATASARAY’IN bugün İstanbul’a getirmesi beklenen Radamel Falcao transferinde önemli bir gelişme... Sarı-Kırmızıl takım Kolombiyalı golcü ile her konuda anlaşırken, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile birlikte çekindiği fotoğraf da sosyal medyada büyük ses getirmişti. Bitti gözü ile bakılan bu transferde şu anda görünen tek engel kulübü Monaco ile yapılan bonservis pazarlığı.

TRANSFERİ JARDİM ENGELLİYOR

Ancak Fransız kulübünün bonservis pazarlığında 4 milyon euroda diretmesinin ardından başka bir neden olduğu ortaya çıkarken, bu pürüzün de aşılmak üzere olduğu öğrenildi. Monaco Teknik Direktörü Jardim, yeni golcü gelmeden Falcao’yu göndermediği için yönetim de rakamı yüksek tutuyordu. Ancak Monaco’nun Sevilla’da forma giyen Wissam Ben Yedder’i 20 milyon euro + Lopes karşılığında transfer etmek üzere olduğu belirtildi.

ÖNCE KAP BİLDİRİMİ YAPILACAK

Fransızlar, Ben Yedder’i açıklar açıklamaz Radamel Falcao’nun Galatasaray’a gelmesi için bir engel kalmayacak. Monaco yönetimi bonservis konusunda Aslan’ın istediği seviyeye inecek. Bundan sonra da Sarı-Kırmızılılar KAP’a transferle ilgili bildirimi yapacak. Trasferde gelişmeler bu yönte gerçekleşirse, 33 yaşındaki oyucu imza atılması için İstanbul’a gelecek. Falcao, Cim-Bom’dan bonuslarla birlikte senede 7 milyon euro ücret alacak.

Polisten kaçarken Taksim´deki Cumhuriyet Anıtı´na çarpıyordu!

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