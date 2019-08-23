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Falcao’da golcü rötarı

Monaco, G.Saray’ın her konuda anlaştığı Kolombiyalı starın gidişine yerini dolduramadığı için onay vermiyor. Son noktayı koymak için Fransa’ya giden menajer Bulut “İş birkaç gün daha uzayacak” dedi.

  • Star Spor
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GALATASARAY’DA yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferinin bir türlü açıklanmamasının nedeni ortaya çıktı.Fransız basını, şu ana kadar hücum hattı için Ben Yedder ile Islam Slimani’yi kadrosuna katan Monaco’nun Sarı-Kırmızılı kulüple her konuda anlaşmaya varan 33 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın gitmesine yerini henüz dolduramadığı için izin vermediğini duyurdu.

FALCAO, G.SARAY’LA ANLAŞMIŞ

L’Equipe, “Monaco, Ben Yedder ve Slimani’nin Radamel Falcao’nun yerini dolduramacağını düşündüğü için ayrılmasına onay vermiyor” iddiasında bulundu. Transfere son noktayı koymak için bir kez daha Fransa’ya uçan menajer Ahmet Bulut da, “G.Saray ile Falcao arasında sorun yok. Sosyal medyada yazıldığı gibi de ‘bugün geliyor, yarın imzalıyor’ durumu yok. Bu iş birkaç gün daha uzayacak” diyerek golcü rötarı olduğunu doğruladı.

MONACO İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR

Kolombiyalı gazeteci Juan Felipe Cadavid ise “Falcao ve G.Saray transfer için çoktan anlaştı. Hatta Monaco da bunda mutabık kalmıştı. Ancak Fransız kulübü sonradan fikir değiştirip, sözleşme uzatma önerisinde bulundu. Falcao bunu kabul etmeyince kendisinden intikam almak için işi uzatıyor” ifadelerine yer verdi. Fox Sports ise Ahmet Bulut’un yapacağı görüşme sonrası Falcao transferinin bugün yarın açıklanacağını iddia etti.

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