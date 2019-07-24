Falcao'da karar anı

GOLCÜ transferini bir an önce bitirmek isteyen Galatasray’ın Radamel Falcao için hafta sonuna kadar nihai görüşmeyi yapmayı hedeflediği öğrenildi. Kolombiyalı futbolcu, Monaco’un Portekiz’de yapacağı yeni sezon kamp çalışmalarında yer alacak kadroya dahil edilmedi. Aslan da bu gelişme sonrası transfer için bitirici hamleyi yapma kararı aldı.

6 MİLYON EUROYA ŞARTLI EVET

Sarı-Kırmızılılar golcü oyuncu ile yaptıkları görüşmede Falcao’nun istediği 3 senelik mukavele ve 6 milyon euro yıllık ücreti ödemeyi kabul etti. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu rakamı kabul ederken bir de şart sundu. Eğer Galatasaray Yönetimi hafta sonuna kadar masaya oturacağı Monaco yönetiminden 33 yaşındaki oyuncunun bonservisini bedavaya alabilirse bu rakamı kendisine ödeyecek.

SAMATTA’YA REAL BETİS KANCASI

Ancak Fransızlar diretir ve bonservis için para isterse, Monaco’ya ödenecek ücretin yarısı, Falcao’ya verilecek paradan düşürülecek. Öte yandan Galatasaray’ın forvet adayları arasında yer alan Samatta’ya İspanya’ın Real Betis kulübünün talip olduğu öğrenildi. Betis’in Genkli yöneticilerle görüştükten sonra Samatta’nın menajeriyle de bir araya geleceği ifade edildi.