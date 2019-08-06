Falcao’da son 3 gün

BU sezon golcü krizi yaşamamak için çaba harcayan Galatasaray’ın son dönemde yoğunlaştığı isim olan Radamel Falcao’da akla karanın belli olması için az bir süre kaldı. Golcü için 4 milyon euro bonservis bedeli isteyen Monaco ile yapılacak görüşmeleri Galatasaray adına yürüten Menajer Ahmet Bulut, son durumla ilgili açıklama yaparken, 3-5 gün içinde transferin olumlu ya da olumuz sonuçlanacağını ifade etti.

İNŞALLAH MÜJDELİ HABERİ VERİRİZ

Bulut, “Aynı durum devam ediyor. Falcao sözleşmeli bir oyuncu. Şu anda net olarak konuşamam. Ama 3-5 gün içinde sonuçlanacağını sanıyorum. Ben transferin gerçekleşme ihtimalini yüksek olarak görüyorum. İnşallah Galatasaraylılar’a müjdeli haberi veririz” şeklinde konuştu. Bu arada Başkan Mustafa Cengiz ise Falcao’yla Valencia’nın da ilgilenmesi konusunda görüşleri sorulunca, “Transfer böyledir. Birçok takım ister, birisi alır. Başka takıma giderse de hayırlı olsun” dedi,