Falcao’dan 2 gol
KASIMPAŞA maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’ın idmanında Radamel Falcao rüzgarı esti.
STAR
KASIMPAŞA maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’ın idmanında Radamel Falcao rüzgarı esti. Yeni transfer 33 yaşındaki Kolombiyalı forvet, U19 takımı ile oynanan ve 4-0 kazanılan taktik maçta 2 gol atarak göz doldurdu. Diğer goller Emre Mor ve Ömer Bayram’dan geldi.
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