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KASIMPAŞA maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’ın idmanında Radamel Falcao rüzgarı esti. Yeni transfer 33 yaşındaki Kolombiyalı forvet, U19 takımı ile oynanan ve 4-0 kazanılan taktik maçta 2 gol atarak göz doldurdu. Diğer goller Emre Mor ve Ömer Bayram’dan geldi.