Falcao’dan Aslan sinyali

GALATASARAY'IN bu sezon hücum hattını emanet etmek için çaba harcadığı Radamel Falcao transferinde umutlantıran gelişmeler oldu. Transfer görüşmelerinin başında bonservis için ücret istemeyen Monaco'nun daha sonra Valencia'nın da devreye girmesiyle 4 milyon euroluk talepte bulunması nedeniyle pazarlıklarda tıkanma yaşanmıştı.

DAHA İLERİ BİR NOKTAYA GELDİK

Sarı-Kırmızılı kulüp krizin aşılması için Menajer Ahmet Bulut'u yetkilendirirken, gelinen noktanın umutsuzluğu biraz olsun giderdiği ifade edildi. Bulut, "Falcao transferinde bir yüzde vermek gerekirse, ne söylersin?" sorusuna, "Görüşmeler kötü gitmiyor. Başladığımız noktadan ilerideyiz. Önümüzdeki günlerde umarım daha da ileri bir seviyeye ulayabiliriz" cevabını verdi.

KARŞILAŞMANIN TEK GOLÜNÜ ATTI

Sampdoria ile oynanan hazırlık maçının ikinci devresinde oyuna giren ve 1-0 biten maçta takımının tek golünü atan Falcao ise transferiyle ilgili şunları söyledi: "Kulübümle 1 senelik daha sözleşmem var. Ancak Monaco bana yeni bir mukavele teklifi yapmadılar. Ailemi ve geleceğimi düşünmek zorundayım. Bir senem kaldığı için gelen teklifleri değerlendirmek istiyorum."