Falcao’dan bir ay rötar

MONACO’DAN gol sorununu çözmesi için bedelsiz olarak aldığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao’nun iyileşmesini dört gözle bekleyen Galatasaray’a kötü haber. Yıllık maliyeti 9 milyon euroyu bulan Falcao için 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Bola VIP gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Falcao bizden 1 ay daha süre istedi” dedi.

İLK YARIYI DA KAPATTI

Süper Lig’de 3, Şampiyonlar Ligi’nde 2 olmak üzere toplam 5 maçta oynayan sadece 1 gol atabilen Falcao için Ariel Cheb Terrab imzalı haberde, “2. Başkan Abdurrahim Albayrak tedavisi devam eden Falcao tam iyileşmek için bizden bir ay daha süre istedi. Fiziksel olarak hazır değil. Yeniden sakatlanmak istemiyor” şeklindeki sözleri yer aldı.

İYİLEŞMEDEN OYNAMAMALI

Albayrak gazeteye, “Falcao sakatlıktan tam kurtulması için 1 aya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Biz de tam iyileşmeden sahaya çıkmasını istemiyoruz” açıklamasını da yaptı. Falcao bu durumda Cim-Bom’un ancak 2.yarıda oynayacağı maçlarda forma giyebilecek. Andone de sakat olduğu için Aslan ilk yarıyı golcü Adem’le tamamlayacak.