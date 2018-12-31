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Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın gündeminde olan Radamel Falcao'nun, İspanya'ya, eski takımı Atletico Madrid'e geri döneceği iddia edildi.

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Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Falcao geleceği konusunda kararını verdi. Kolombiyalı golcü yeniden İspanya'ya dönmeye karar verdi. Falcao'nun Atletico Madrid'e transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Monaco'dan ayrılacak olan ve günlerdir Galatasaray taraftarlarının merakla haber beklediği Falcao'nun İspanya'ya geri döneceği iddia edildi. Donbalon'un haberine göre, Falcao İspanya'da eski takımı Atletico Madrid'e geri dönecek.

Fransa'nın Monaco takımına yüksek bedel eşiğinde transfer olan Falcao'nun yıllık maaşı da dudak uçuklatır cinsten. Monaco takımında forma giyen Falcao'nun yıllık 15 milyon Euro bir maaş kazandığı belirtiliyor. Falcao, Atletico Madrid takımından Monaco'ya 43 milyon Euro bonservis bedeline transfer olmuştu. Falcao kariyeri boyunca çıktığı 443 karşılaşmada 262 gol, 51 asistlik performans sergiledi.

(Futbol Arena)

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