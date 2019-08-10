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Falcao'dan Galatasaray'a mesaj

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan ve Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, Kolombiya basınına flaş bir açıklamada bulundu.

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Galatasaray'da oynama fikrine sıcak baktığını vurgulayan Falcao, "Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur. Türkiye fubol ilginç bir şekilde yaşanıyor. Durumu analiz ediyorum. Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor. Bu da bizi bu spora tutkulu olanlar için motive ediyor." dedi.

Kolombiya'ya geri dönüp dönmeyeceği sorulan Kolombiyalı oyuncu, ailesini düşünmesi gerektiğini kaydederken, "Ben her zaman bir Millonarios taraftarıyım, Arjantin'den ayrılmadan önce de Millonarios'a transfer olmaya yakındım. Ancak karar sadece bnim hayatımla ilgili değil. Sadece Falcao olarak kendimi düşünemem, aynı zamanda hayatımdaki 4 kadını da düşünmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

3 kız babası olan Radamel Falcao, Ocak 2019'da babasını kaybettikten sonra annesiyle de birlikte yaşıyor.

"YETENEĞİMİ KAYBETTİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

33 yaşında olmasına rağmen kendisini formda hisssettiğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Yeteneğimi kaybettiğimi düşünmüyorum. Golcü olarak hala başarılıyım ve takım oyununa adapte olabiliyorum. Attığım gollere bakarsanız, bunu göreceksiniz. River Plate'e gittikten sonra ceza alanında özel bir oyuncu olmaya çalıştım ve başardım" dedi.

"ÇİFT FORVET OYNAMAK DAHA AVANTAJLI"

Çift forvet oynamanın daha avantajlı olduğunu da belirten Kolombiyalı, Forvette tek oyuncu olduğunda, defanslar için kontrol etmek daha kolay oluyor ancak çift forvet savunmalar üzerinde daha büyük baskı yaratıyor ve dikkat dağıtıyor. Porto'da tek forvettim ancak beni sürekli besliyorlardı." diye konuştu.

"BİRDEN ÇOK DİL KONUŞMAK ÖNEMLİ"

Fransızca, Portekizce, İngilizce ve İspanyolca bilen Falcao, "Birden çok dil bilmek ve konuşmak, problemleri daha kolay çözmeyi sağlıyor. Monaco gibi birçok ülkeden oyuncuya sahip olan bir takımda bunun sayesinde kaptan olarak tüm grup ile iletişim kurabiliyorum." mesajını yolladı.

AHMET BULUT, "4-5 GÜN" DEDİ

Galatasaray'ın Monaco ile yaptığı Radamel Falcao görüşmelerini sürdüren menajer Ahmet Bulut, transfer için 4-5 gün gerektiğini söylemişti.

Net bir şey söylemenin zor olduğunu kaydeden Bulut, "Falcao önemli ama şu anda bir görüşme yok. Görüşmeleri ben yapıyorum, devam ediyor. Şu anda net bir şey söyleyecek durumda değiliz, biraz daha süre lazım. Olumlu ya da olumsuz şu anda bir şey söylemem doğru olmaz. Olumlyu derim insanlar spekülasyon yapar, olumsuz derim, insanlar hayal kırıklığına uğrar. 5-6 güne netleşir." diye konuştu.

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