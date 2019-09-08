Falcao'nun eşinden İstanbul paylaşımı
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan İstanbul paylaşımı geldi.
Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao İstanbul'a ailesiyle birlikte gelmişti.
Şarkıcı eşi Lorelei Taron ve 3 çocuğu yıldız futbolcuyla İstanbul'da yaşacak.
Falcao ailesi yeni evleri yetişene kadar Zorlu'da kalıyor. Yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron'dan Falcao ile birlikte paylaşım geldi.
"İstanbul" yazan ve kalp koyan Taron'un paylaşımının altına binlerce "yenge" yorumu geldi.
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