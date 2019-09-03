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Falcao’ya 50 bin kişilik imza

Türk Telekom Stadı’nda hava karardıktan sonra taraftara açık yapılacak organizasyonda 33 yaşındaki star, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak. Başkan Cengiz ve yöneticilerin de yer alacağı törenin ardından havai fişek gösterisi yapılacak.

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GALATASARAY’IN Fransa’nın Monaco takımından transfer ettiği Radamel Falcao için yapılacak imza töreninin ayrıntıları ortaya çıktı. Önceki akşam Atatürk Havalimanı’nda 10 bini aşkın kişinin coşkuyla karşıladığı 33 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda yarın akşam hava karardıktan sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

STADIN DOLMASI BEKLENİYOR

Türk Telekom’daki organizasyon Sarı-Kırmızılı taraftarlara da açık olacak. Falcao’nun imza törenine Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve diğer yöneticilerin katılması bekleniyor. Fatih Terim’in de törende yer alabileceği ifade ediliyor. 50 bin kişi önünde 2+1 yıllık imza atacak olan Kolombiyalı dün sağlık kontrolünden geçirildi.

HEDEF 500 BİN FORMA SATIŞI

Falcao’nun imza töreninde hem Kolombiyalı yıldızın hem de daha önce G.Saray’da forma giymiş ünlü futbolcuların hayatlarıyla ilgili barko-vizyon gösterimi yapılacak. Törenin ardından da havai fişek gösteri olacak. “El Tigre” (Kaplan) lakaplı Falcao’nun 9 numaralı formaları da GS Store’larda bugün satışa çıkacak. Yönetim, Falcao ile birlikte forma satışında 500 bine ulaşıp rekor hedefliyor.

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