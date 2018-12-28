Falcao'ya kiralık formülü

FORVETE takviye arayışlarına hız veren Galatasaray’ın, Radamel Falcao için harekete geçtiği iddia edildi. Sarı-Kırmı- zılılar’ın Lig 1’de sıkıntılı bir süreçten geçen Monaco’nun yüksek maliyeti nedeniyle elinden çıkarmaya çalıştığı 32 yaşındaki Kolombiyalı forveti kiralamak istediği kaydedildi. Yönetimin, 1.5 yıllık kiralama ücreti olarak Monaco’ya herhangi bir ücret ödemeyeceği, Falcao’nun 15 milyon euroluk maliyetini karşılamak için de sponsor bulacağı ifade edildi. Falcao’nun Türkiye haklarını elinde tutan Fatih İlek’in “F..C.O Ocak’ta ısınacağız” paylaşımı heyecan yarattı. Cim-Bom’un Falcao transferini Belhanda takası ile gerçekleştireceği yolundaki haberlere ise Fransa’dan yalanlama geldi. Belhanda’ya yakınlığı ile bilinen Lonjon, sosyal medyada “Galatasaray’ın Falcao için girişimlerde bulunduğu doğru. Ancak Monaco, Belhanda ile ilgilenmiyor” açıklamasını yaptı.