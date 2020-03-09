Falcao'ya milli davet

Galatasaray'da son haftalarda başarılı bir performans sergileyen ve süre aldığı son 7 maçta filelere 8 gol bırakan Radamel Falcao milli takıma çağrıldı
Kolombiya'nın teknik direktörü Carlos Queiroz, 34 kişilik geniş listede Radamel Falcao'ya da yer verdi. Bu listeden 23 isim Venezuela ve Şili ile oynanacak Dünya Kupası elemeleri maçlarının kadrosunda yer alacak.
Falcao'nun yanı sıra tartışılan isim James Rodríguez ile Atlético Nacional'den Daniel Munoz da sürprizler olarak gösterildi.
Kolombiya Milli Takımı, 27 Mart'ta Venezuela, 31 Mart'ta ise Şili ile oynayacak
1. Atalanta - Duván Zapata
2. Atalanta - Luis Muriel
3. Atlas - Camilo Vargas
4. Atlético Madrid - Santiago Arias
5. Atlético Nacional - Daniel Muñoz
6. Banfield - Iván Arboleda
7. Boca Juniors - Frank Fabra
8. Boca Juniors - Jorman Campuzano
9. Boca Juniors - Sebastián Villa
10. Bournemouth - Jéfferson Lerma
11. Brighton - Steven Alzate
12. Celta Vigo - Jeison Murillo
13. Club Brugge - Éder Álvarez
14. Colonia - Jhon Córdoba
15. Corinthians- Víctor Cantillo
16. Espanyol - Bernardo Espinosa
17. Everton - Yerry Mina
18. FPorto Mateus Uribe
19. Galatasaray- Falcao García
20. Genk - Jhon Lucumí
21. Girona - Johan Mojica
22. Juventus - Juan Cuadrado
23. León - Yairo Moreno
24. León - William Tesillo
25. Monterrey - Stefan Medina
26. Napoli - David Ospina
27. Rangers - Alfredo Morelos
28. Real Madrid - James Rodríguez
29. River Plate Juan - Fernando Quintero
30. River Plate - Rafael Borré
31. Sporting - Cristian Borja
32. Tolima - Álvaro Montero
33. Tottenham - Dávinson Sánchez
34. Zenit Wílmar - Barrios