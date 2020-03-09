Falcao'ya milli davet

09 Mart 2020 Pazartesi 21:01 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 21:01

Galatasaray'da son haftalarda başarılı bir performans sergileyen ve süre aldığı son 7 maçta filelere 8 gol bırakan Radamel Falcao milli takıma çağrıldı

Kolombiya'nın teknik direktörü Carlos Queiroz, 34 kişilik geniş listede Radamel Falcao'ya da yer verdi. Bu listeden 23 isim Venezuela ve Şili ile oynanacak Dünya Kupası elemeleri maçlarının kadrosunda yer alacak.

Falcao'nun yanı sıra tartışılan isim James Rodríguez ile Atlético Nacional'den Daniel Munoz da sürprizler olarak gösterildi.

Kolombiya Milli Takımı, 27 Mart'ta Venezuela, 31 Mart'ta ise Şili ile oynayacak

1. Atalanta - Duván Zapata

2. Atalanta - Luis Muriel

3. Atlas - Camilo Vargas

4. Atlético Madrid - Santiago Arias

5. Atlético Nacional - Daniel Muñoz

6. Banfield - Iván Arboleda

7. Boca Juniors - Frank Fabra

8. Boca Juniors - Jorman Campuzano

9. Boca Juniors - Sebastián Villa

10. Bournemouth - Jéfferson Lerma

11. Brighton - Steven Alzate

12. Celta Vigo - Jeison Murillo

13. Club Brugge - Éder Álvarez

14. Colonia - Jhon Córdoba

15. Corinthians- Víctor Cantillo

16. Espanyol - Bernardo Espinosa

17. Everton - Yerry Mina

18. FPorto Mateus Uribe

19. Galatasaray- Falcao García

20. Genk - Jhon Lucumí

21. Girona - Johan Mojica

22. Juventus - Juan Cuadrado

23. León - Yairo Moreno

24. León - William Tesillo

25. Monterrey - Stefan Medina

26. Napoli - David Ospina

27. Rangers - Alfredo Morelos

28. Real Madrid - James Rodríguez

29. River Plate Juan - Fernando Quintero

30. River Plate - Rafael Borré

31. Sporting - Cristian Borja

32. Tolima - Álvaro Montero

33. Tottenham - Dávinson Sánchez

34. Zenit Wílmar - Barrios