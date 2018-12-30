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Falcao'ya yönetim vetosu

Galatasaraylı yöneticiler, Monaco’lu oyuncunun gündemde olmadığını belirterek, “Bu menajerlerin oyunu. Falcao’nun transferi imkansız” dedi.

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CİM-BOM’DA son dö- nemde ismi transfer için geçen Monaco’lu Falcao’ya yönetimden onay yok. Galatasaraylı yöneticilerin Falcao haberlerinden rahatsız oldukları ve “Bu transfer gündemimize hiç gelmedi, transfer planlamamızda Falcao ismi geçmiyor. Bu oyuncuyu menajerleri pazarlamaya çalışıyor. Bu haberler medyada sürekli ısıtılarak kulübümüz kasıtlı olarak yıpratılmaya çalışılıyor. Finansal Fair Play anlaşmamız gereği sponsorluk gelirleri transferde kullanılamıyor. Kamuoyu yanlış yönlendiriliyor” dedikleri öğrenildi.

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