Falette'den kötü haber! En az 3 hafta yok

04 Mart 2020 Çarşamba 13:09 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 13:09

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Dirar, Rodrigues ve Emre'den sonra sakatlar kervanına katılan son isim Simon Falette oldu.

F.Bahçe'nin devre arasında transfer ettiği ve henüz yeni yeni formasına ısınan 28 yaşındaki stoper, 6. dakikada Sosa ile çarpıştı. Acılar içerisinde kıvranan Gineli stoper, yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle önce saha kenarına, sonra da ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Çekilen MR sonucu Fallette'in sol kalçasında yumuşak dokuda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtık tespit edildi.

Öte yandan yaşanan sakatlığın ardından Gustavo, stoper mevkiine geçti. Falette'in yerine oyuna dahil olan Tolgay da orta sahada Gustavo'nun görevini üstlendi. Brezilyalı oyuncu kariyerinde 46. kez stoper mevkiinde görev yaptı.