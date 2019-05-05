Fanatikler Fener atkısı yırttı

Bir grup Galatasaray taraftarı, Türk Telekom’daki karşılaşmanın başlamasına saatler kala Taksim’de ezeli rakipleri Fenerbahçe’nin atkısını yırttı. Stat çevresinde ve otobüslerde taşkınlık yapan Beşiktaşlı taraftarlar da gözaltına alındı. Vodafone Park’ta toplanan Beşiktaşlı taraftarlar saat 15.30’da toplam 35 otobüle Türk Telekom Stadı’na doğru yola çıktı. Stada ulaşıldığında camları kırık otobüslerdeki taraftarlar cezalandırıldı. Polis camı kırık 2 otobüsü geri gönderdi ve bu otobüslerdeki taraftarları stada sokmadı. Geri gönderilen otobüslere TOMA’lar eşlik etti.