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Spor

Faouzi Ghoulam: Hataylı depremzedelere armağan ediyoruz

Kendi sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Hatayspor'da Faouzi Ghoulam, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

11 Kasım 2023 Cumartesi 21:30 - Güncelleme:
Faouzi Ghoulam: Hataylı depremzedelere armağan ediyoruz
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Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Hatayspor'da Faouzi Ghoulam, maçın ardından konuştu.

Ghoulam yaptığı açıklamada, "Bu galibiyet bizim hocamıza armağandır. Bu takımı kendisi kurdu. Sahanın içinde ve sahanın dışında inanılmaz özverili çalıştı. Bu galibiyet Volkan Hocamıza ve yardımcılarına adanmıştır. Bu galibiyet içerisinde onların inanılmaz bir çabası var. Çok mutluyuz." dedi.

Faouzi Ghoulam ayrıca, "Bu galibiyette, özellikle hocamız hafta başından beri taktik anlamında, Galatasaray'ın yapabilecekleri anlamında çalıştırdı. Galatasaray'ın ne yapabileceğini öğrenmiştik, çalıştık. Arkadaşlarımın dayanışmasını da es geçmeyeceğim. Maalesef geçen sene yaşadıklarından dolayı Hatay halkına tekrar bir armağan vermek istedik. Onların geleceğini, yanımızda olacaklarını biliyorduk. Stadyum tıklım tıklımdı. Bu galibiyeti Hataylı depremzedelere armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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