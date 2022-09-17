Faruk Koca: Sivasspor maçıyla çıkışa geçeceğiz

Faruk Koca, Nata Vega AVM'de "Benim Gözümden Ankaragücü Resim Sergisi"nin açılışına katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koca, çocukların yaptığı resimleri inceleyerek, "Çok güzel bir Ankaragücü profili oluşmuş. Çocukların gözünde çok güzel hayaller var. İnsanların en masumu çocuklardır. Bu resim sergisinde de bunu gördük. Resimler burada bir hafta sergilenecek. Ankaragüçlülerin yoğun ilgisi olacaktır. Daha sonra da kulübümüzde sergilenecek. Çocukların hayalini gerçekleştirebilirsek bizim onlara en büyük hediyemiz bu olur." dedi.

Demir Grup Sivasspor'la yarın oynayacakları maçın önemine de vurgu yapan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Sivasspor'u Avrupa'daki galibiyetinden ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Avrupa'da bütün takımlarımızın yanındayız. Oradan gelen artı puanlar ülkemize yazılacak ve marka değerimizi artıracaktır. Avrupa'da başarılı olan Sivasspor'la karşılaşacağız. Tek dezavantajımız taraftarımızın olmayışı. Ankaragücü, taraftarsız çok büyük bir eksik. Taraftarımızın yüreğinin bizimle olacağını biliyoruz. Oyuncularımız maça odaklandı. İyi bir başlangıç yapamadık ama bu sene Konyaspor, Beşiktaş ve Alanyaspor maçlarındaki oyunumuz ümit verdi. Bütün paydaşlarımıza güveniyoruz. Yarın yeni bir başlangıç olacaktır. Ankaragücü iyi başlamadı ama taraftarımız merak etmesin iyi oyunla iyi yerlerde olacağız. Bu potansiyelimiz var. Kıvılcım için bir galibiyet gerekiyor, bunu da Sivasspor maçında elde edeceğimizi düşünüyorum."

Beşiktaş karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 1 maç seyircisiz oynama cezasını da değerlendiren Faruk Koca, şunları kaydetti:

"Karar kesinlikle doğru değil. Bu düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi lazım. Ankaragücü'ne zarar vermek isteyen birileri provokasyon yapabilir. Orada bir taraftar var, o da belli. O bir suç işledi. Biz de zaten evimizde olduğu için Türk spor camiasından ve Beşiktaş'tan özür diledik. Bu bizim ev sahibi olmamızdan dolayı, camiamızdan gelen tepkilere rağmen yapmamız gerekendi. Bir kişinin yaptığı eylemi neden 25 bin insan ödesin? Bu maçta taraftarımızı stada alamıyoruz. Başakşehir maçında da blok cezasından dolayı birçok taraftarımızı alamayacağız. Başakşehir maçında bu yarışmaya katılan öğrenciler ile okullardaki öğrencileri velileriyle birlikte davet edeceğiz. Biz göreve geldiğimizden beri sportif başarıyla beraber sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyoruz. Kan bağışı kampanyamız da olacak. Buna katılanlara hediyeler vereceğiz. Bu projelerin anlam bulması için futbol takımının iyi yerlerde olması lazım, biz takımımıza da güveniyoruz. Başlangıçlar zor olabilir ama tersine döner."

Faruk Koca, son olarak yaptıkları transferlere güvendiklerini de dile getirerek, "Camiamız emin olsun ki bizim problemli ve kötü futbolcumuz yok. Kadromuz alternatifli ve iyi. Transferlerin maliyeti oldu. Ankaragücü camiasından fedakarlık bekliyoruz. Ankara, takımını sahiplensin. Yeni yapılan 19 Mayıs Stadı'nda 40 bin kombine satmak istiyoruz. Takımın mali külfetini karşılayacak değerde kombineler olacak. Şimdiden çalışmalara başladık." diyerek sözlerini tamamladı.