Faruk Koca'dan hakem tepkisi

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Adana Demirspor maçında iptal edilen golleri için A Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

Koca, "Bütün spor kamuoyou, bugünkü maçta yapılan haksızlıkları görerek tepki gösterdi. Bu kadar bariz yapılan yanlışlardan dolayı bütün takımın kaderi ile oynanmasına sessiz kalmamız doğru değil. Sadece Ankaragücü değil, bütün kulüplerle ilgili, burada hiçbir kulübü suçlamıyorum, bunu net söyleyeyim. Maalesef, futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler takımı maça hazırladıktan sonra karar merci bizde değil. Bugün olumsuz çok bariz bir şekilde yaşandı. Bunu net söylüyorum. Adana Demirspor yöneticilerinin bile vicdanı rahatsız oldu. Geçen hafta kendilerine yapılan yanlışa sert tepki gösterdiler. Bugün o yanlışlar Ankaragücü'ne yapıldı. Bu karar merciinde olan hakemlerin, futbolu böyle yönetmeye devam ederlerse, bu son tepkim. Bundan sonra oluşabilecek bir şeyde nasıl tepki vereceğim bende kalsın. Ama böyle sıradan tepki olmayacak. İnşallah bir daha yaşanmaz. Bütün otoriteler ve biz de defalarca izledik, hiçbir şey yok. Zaten takımın şeyi ondan sonra değişti. Birinci golde bizim futbolcunun bir şeyi yok. Rakip oyuncu hakemi yanıltıyor. VAR'da izlenip verilmiyorsa, tuz kokmuştur." dedi.