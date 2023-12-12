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  • Faruk Koca'dan saldırıyla ilgili açıklama! ''Beynim attı, gözüm karardı!''
Spor

Faruk Koca'dan saldırıyla ilgili açıklama! ''Beynim attı, gözüm karardı!''

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili açıklama yaptı.

12 Aralık 2023 Salı 00:27 - Güncelleme:
Faruk Koca'dan saldırıyla ilgili açıklama! ''Beynim attı, gözüm karardı!''
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Süper Lig'de Çaykur Rizepsor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ilk açıklaması ortaya çıktı.

Faruk Koca, Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili olarak "Beynim attı, gözüm karardı! Ne yaptığımı hatırlamıyorum!" ifadelerini kullandı.

Tansiyonu yükseldikten sonra hastaneye kaldırılan, Faruk Koca ilk müdahale için hastaneye kaldırıldı.

Adli soruşturma başlatılmasının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hastane çıkış gözaltına alındı.

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