Süper Lig'de Çaykur Rizepsor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ilk açıklaması ortaya çıktı.

Faruk Koca, Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili olarak "Beynim attı, gözüm karardı! Ne yaptığımı hatırlamıyorum!" ifadelerini kullandı.

Tansiyonu yükseldikten sonra hastaneye kaldırılan, Faruk Koca ilk müdahale için hastaneye kaldırıldı.

Adli soruşturma başlatılmasının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hastane çıkış gözaltına alındı.