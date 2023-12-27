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  • Faruk Koca'dan tahliye sonrası ilk açıklama! ''Çok mahcubum, çok üzgünüm''
Spor

Faruk Koca'dan tahliye sonrası ilk açıklama! ''Çok mahcubum, çok üzgünüm''

Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası cezaevine gönderilen ve bugün tahliye edilen Faruk Koca, açıklamalarda bulundu. Taraftarlara açıklamada bulunan Koca, 'Sizlere böyle bir olayı yaşattığım için çok mahcubum, çok üzgünüm.' dedi. İşte detaylar...

27 Aralık 2023 Çarşamba 21:38 - Güncelleme:
Faruk Koca'dan tahliye sonrası ilk açıklama! ''Çok mahcubum, çok üzgünüm''
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Hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve daha sonra cezaevine gönderilen MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca, serbest bırakıldı. Koca, cezaevi çıkışı kendisini bekleyen taraftarların arasında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Faruk Koca'nın açıklamaları...

"ÜZGÜNÜM, MAHCUBUM"

"Sizlere çok mahcubum. Sizlere böyle bir olayı yaşattığım için çok mahcubum, çok üzgünüm."

"GÜNDEM ONLARIN OLMALIYDI"

"Önce şunu belirtmek isterim, dünya gündemini, Türkiye gündemini, özellikle Gazzeli çocukların ve kadınların ve dünya mazlumlarının gündemini işgal ettiğim için onlardan özür diliyorum ve helallik istiyorum. Zulüm, katliam devam ederken, gündem onların olmalıydı."

"ÜZGÜNÜM"

"Şehitlerin gündemini aldığımdan dolayı tekrar üzgün olduğumu söylemek isterim. Bu kadar acı, ısdırap varken gündemi bu meseleyle işgal etmekten dolayı üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum."

"HAKLARINI HELAL ETSİNLER"

"Beni tanıyan ve benden böyle bir eylemi beklemeyen bütün dostlarımdan özür diliyorum. Onlar haklarını helal etsinler."

"HAKLI ÇIKARMIŞ GİBİ OLDUM"

"Sadece hayatta ilke ve prensip edindiğim bazı değerler var. Haksızı, hırsızı haklı çıkartacak sebep vermememiz lazımdı. Şimdi maalesef bu olayları gerçekleştirenlere karşı bir yumrukla onları haklı çıkarmış gibi oldum ama şunu şunu belirtmeliyim, bütün taraftarların bekledikleri tek şey adalettir."

TARAFTARLAR İÇİN MESAJ

"Bu insanlar, çoluk çocuklarının rızkını keserek ve tek mutlu oldukları futbol maçını izlemektir en büyük lüksleri. Bu insanların hukukunu, bütün taraflara söylüyorum. Federasyon, hakemler, kulüpler, bu insanların hukukunu çiğnememek için lütfen empati yapalım. Bütün kulüplerin, ayırmıyorum. Taraftarlık başka bir şey, hiçbir beklenti olmadan aşk ile gönülden yapılan bir iş. Bu insanların hukukunu empati yaparak dikkate almamız hepimizin sorumluluğudur. Sizin desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Yaptığım eylemi hiçbir zaman savunmuyorum. Şundan emin olabilirsiniz, bunu yapacak en son kişilerden biriyim. Ama insanız, gördüğümüz yanlış ve haksızlıklardan dolayı bir tepki veriyoruz. Tepkinin biçimi yanlış olabilir. Ama insan olmak, haksızlığa tepki vermektir, yanlışa itiraz etmektir."

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