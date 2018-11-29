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Faruk Süren: Bir Galatasaray başkanının 105 gün ceza alması olağanüstü bir durum

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, sarı-kırmızılı kulübün mevcut başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalarda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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Faruk Süren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Cengiz'in  Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan toplam 105 gün ceza alması ve bir kez  daha kurula sevk edilmesiyle ilgili, "Bence başkan Mustafa Cengiz'in daha dikkatli olması lazım. Neticede neden ceza aldığını, niçin ceza alınabileceğini  başkan olarak bilmesi lazım. Kelimelerini kullanırken bunlara dikkat etmesi  gerek. 105 gün ve yeniden PFDK'ye sevk edildiği için belki de bu ceza artacak.  Bir Galatasaray başkanının 105 gün Galatasaray'ı temsil edememesi, Galatasaray  maçına gelememesi olağanüstü bir durum." diye konuştu.

"Cezaları ağır buluyorum"

PFDK'nin Galatasaray'a verdiği cezaları adil bulmadığını belirten  Süren, şu ifadeleri kullandı:

"Mücadelenin akışı içinde bazen istenmeyen hareketler yapılabilir.  Yapılmaması daha doğru olur ama yapıldığı zaman da ceza görülebilir ama bu ceza  sisteminin herkese, her kişiye eşit ölçekte uygulanmasını tercih ederdik. Kanımca  Galatasaray'a uygulanan cezalar bu anlayıştan uzak şekilde verilmiştir. Fakat Galatasaray bunun üzerinden de geçer, yine şampiyonlukta en iddialı takımdır. Ben  güveniyorum. Verilen cezaları ağır buluyorum. Çünkü yapılan aynı harekete aynı  ceza verilmiyor. Geçmiş olan hadiselere baktığımız zaman birisi aynı hareketi  yapmış 5 maç ceza verilmiş, bizimkine 8 maç ceza veriliyor. Böyle örnekler var."

PFDK, Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara yönelik  açıklamaları nedeniyle Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e toplam 105 gün  hak mahrumiyeti cezası vermişti. Kurul derbideki olaylar nedeniyle de teknik  direktör Fatih Terim'i toplam 10 maç, yardımcı antrenör Hasan Şaş'ı 8 maç, sarı-kırmızılı futbolculardan Ryan Donk'u 6, Badou Ndiaye'yi 5 ve Garry  Rodrigues'i 3 maçla cezalandırmıştı.

Derbi yorumu

Pazar günü Beşiktaş ile önemli bir maça çıkacak Galatasaray'daki  eksiklerin takımı nasıl etkileyeceği sorusuna Faruk Süren, "Eksik yok, sahaya 11  kişi çıkacağız. Eksik demiyorum çünkü 11 cengaver oraya çıkacak en iyi şekilde  oynayacak. Bazı yıldız oyuncuların olmaması etkileyebilir fakat o yıldız  oyuncuların yokluğunda başka yıldız oyuncular ortaya çıkabilir. Galatasaray  derbiyi kazanmak için sahaya çıkacak. Kazanmasını da umut ederim." cevabını  verdi.

Süren, derbide alınabilecek kötü bir sonucun bile Galatasaray'ı  şampiyonluk yarışından koparmayacağına inandığını belirterek "Şimdilik Başakşehir  ile 6 puan fark var. Yenilirsek Başakşehir'in yapacağı maça da bağlı. Fark ne  kadar açılırsa işimiz o kadar zorlaşır ama ben yine Galatasaray'ın iddialı  olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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