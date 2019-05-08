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Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e çok sert cevap

Galatasaray Mayıs ayı Divan toplantısında Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren açıklamalar yaptı.

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Galatasaray Mayıs ayı Divan toplantısında Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren açıklamalarda bulundu. İşte Faruk Süren'in sözleri...

KÜFÜR ETTİĞİNİ İNKAR ETTİ

39 gün sonra bir ibra konusu gündeme geliyor, dönüyor dönüyor konu bana geliyor ve tehdite dönüşüyor; "Ya seçim yaparsın ya ibra olmazsın". Hafif konuşmalar içerisinde de başkan "Küfür edecektim ama etmedim, yani açıkca etmedim" İçinden geçmiş yani. Bu sohbet havasında gerçekleşen bir şey, hiç sürçülisan olmayacak mı diye düşündüm. Kullanırız böyle lafları, idare ederiz dedim ama zorunlu açıklama olarak kulüpten bir açıklama yayınlandı. Başkan açıklamasında küfür ettiğini inkar etti ve bu açıklama olunca ben de bir açıklama yapmak zorunda kaldım.

BEN BU MANZARAYI GÖRDÜM

Genel olarak sert, çekişmeli geçti, anlamsız bazı şeyler oldu. 40 kişi çıktı konuştu, 2 kişi hariç eleştirdi. Ben bu manzarayı gördüm ve son olarak da başkanın genel kurulu azarlayacağı şekilde konuşmasından sonra yanına nazikçe gittim ve "arkada bir görüşebilir miyiz?" dedim. Başkan, iş kötü gidiyor, ortamı yumuşatmak lazım, seçime gidelim derseniz etraf yumuşar, ibrasızlık olmaz dedim ve oradan ayrıldım. Hadise bu kadar.

TERBİYESİZLİK YAPILDI

39 gün sonra başkan bunu tehdit olarak algılıyor ve bunu resmi sitemizde yayınlıyor. Başkan, bana karşı bir algı yaratmak istiyor ancak camia beni tanıyor. Benim, Galatasaray başkanlık makamına karşı olan saygımı herkes biliyor ama bunu inceleyen kamuoyudur. Kamuoyu da bunu "İbra etmeyen ve bu takımın şampiyon olmasını istemeyen Faruk Süren'dir" olarak yorumluyor. Bizim bir tüzüğümüz var ve yönetimlerimiz bu tüzükle seçildi, bu tüzükle ibra olmadı. Şimdi durum mahkemelik. Mevcut yönetim fedakarca çalışıyor ancak bu fedakarlık terbiyesizliği mecbur kılmaz.

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

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